قصف للاحتلال التركي على ريفي تل أبيض وعين عيسى يتسبب باحتراق حقول وممتلكات

الجمعة, 22 أيار 2020 الساعة 00:25 | سياسة, محلي

قصف للاحتلال التركي على ريفي تل أبيض وعين عيسى يتسبب باحتراق حقول وممتلكات

جهينة نيوز:

تسبب قصف لقوات الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التابعة لها مساء الأربعاء، على قريتي الخالدية وهوشان والطريق الدولي M4، بريف عين عيسى شمالي الرقة، باندلاع نيران في حقول زراعية.

وتعرضت قريتا كورحسن وكوبرلك بريف تل أبيض شمالي الرقة. في وقت سابق من اليوم الأربعاء لقصف من قبل القوات احتلال التركي وفصائل المسلحة، ما تسبب باندلاع النيران في مستودع زراعي.

وكانت النيران قد اندلعت أمس الثلاثاء، بحقول زراعية جراء قصف لقوات الاحتلال التركي وفصائل مسلحة تابعة لها، على قريتي قاسمية و دردارة بريف بلدة تل تمر شمال الحسكة.

وحاول فريق إطفاء الحرائق الوصول لأماكن اندلاع النيران، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليها بسبب تعرضهم للقصف.


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