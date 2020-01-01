أبراج الجمعة 22 أيار مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 22-5: يقدم خدمات ومعطاء إلى أقصى درجة وكريم إلى أبعد الحدود.. لاتأتيه الثروة بسهولة لكن كثيراً مايعين غيره على تحصيلها.. يتكيف مع التغييرات إن ناسبت مصالحه وسريع الغضب أحياناً لا يكون صبوراً.. ينجذب إلى الجمال ومتمرد بطبيعته ويتحدى السلطة لاعتقاده أنه أذكى من أصحابها.

حركة ورحلة وتجدد وبداية مشروع تجاري جديد وتحسن بالمال وقصة حب للبعض وعدم استقرار للبعض الآخر... حظاً سعيداً.

الحمل:

قبل الظهر مطلوب منك تتفاهم وتدعم أوضاعك المالية وتدفع قسط مترتب عليك أو تبحث عن مسكب مالي وبانقال القمر إلى برج الجوزاء تقوم برحلات ودراسات والفترة القادمة مناسبة لكي تعلن عن أعمالك وأفكارك.

الثور:

الحظ يبتسم لك وتلطف الأجواء وتروج لأعمالك وتتفاعل بشكل إيجابي، وبانتقال القمر إلى برج الجوزاء ترغب بتحسين مظهرك الخارجي ويسهل عليك تدبير الأمور وتفرح لمكاسب لكن انتبه من المصاريف.

الجوزاء:

يفضّل الابتعاد عن الأضواء والضّجيج ولاتوقع على عقد لأن الحمااية ماتزال قليلة حتى ينتقل القمر إلى برجك تتحمس للانطلاق وتعود لحياتك المعتادة وتسيطر وتغير من الظهر وتكون أكثر نشاطاً.

السرطان:

قبل الظهر صداقة ودعم وجرّب التصالح لأن انتقال القمر إلى برج الجوزاء يتطلب منك الراحة وقد تشكو من الضعف والوحدة.. الظروف قفقيرة جداً حتى يصل القمر إلى برجك.. فترة غير مريحة لذلك كن هادئاً.

الأسد:

مضطرب ومرهف الحس وقد تضيع عليك فرصة مهمة وبانتقال القمر إلى بيت الصداقة تكثر علاقاتك وتطلب أمنيات تتحقق لاسيما أنك في النهار تركز على العمل وفي الليل تركّز على الصداقة.

العذراء:

القمر مايزال يساعدك في أعمالك، لكن بانتقاله إلى الجوزاء تحمل مسوؤلية جديدة وتهتم بمركزك وسمعتك لذلك انتبه لاترتكب الخطأ تحت وطأة الضغوط ولغة غير لغتك وحاول أن تختم نهارك بحركة وانتشار واسع.

الميزان:

قبل الظهر الأمور تسير بشكل جيد وتحل كل القضايا المتعلقة بالأمور المالية، وبانتقال القمر إلى الجوزاء تصبح أمورك أفضل وتلعب دوراً بارزاً وتشارك بمؤتمر أو تسافر أو تلتقي زواراً.. أي في المساء يكون مزاجك أفضل.

العقرب:

قبل الظهر من مصلحتك إشاعة السلام وتلطيف الجو ولاتسمح لنفسك بانتقاد أحد بعد الظهر كن مرناً ولاتتنازل عن حقك وتناقش أمور إرث أو ضرائب وربما مصالحة أو مرافقة مريض في المساء.

القوس:

قبل الظهر لاتهمل التفاصيل وابحث عن وسيلة لإيجاد حلول وتسويات من الظهر والمساء قد تقع تحت الضغط وربما مشاعرك سلبية أو عدائية وتشعر بالتمرد ولاتتسبب بزيادة المشكلات لأن هناك شيء يتعلق بالشراكة.. كن حذراً في المساء.

الجدي:

قبل الظهر تعيش بهجة وسعادة وتأسر القلوب وموعد مهم وبانتقال القمر إلى الجوزاء تعاني من تراجع بالحيوية والاهمال، تجنب الإرهاق واطلب مساعدة ولاتغامر وانتبه على صحتك في المساء.

الدلو:

قبل الظهر نهارك متقلب ربما قلق عائلي وبانتقال القمر إلى الجوزاء يرتفع رصيدك العاطفي والشخصي.. الفترة القادمة مناسبة لتتصالح مع الأقرباء والأولاد والأحبة وتمارس هواية جديدة.

الحوت:

ننصحك بالتحضير جيداً للعمل.. قبل الظهر هناك فرصة مقابلة وتملك قدرة على الإقناع ولا أحد ينافسك وقد تقلق بشأن منزلي وبعد الظهر قد تقع ضحية نقاش وجدال فلا توجه انتقادات لاذعة.. حافظ على هدوئك.