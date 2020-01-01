الصين تعرب عن معارضتها القوية لمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان

جهينة نيوز:

قال ما شياو قوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني اليوم (الخميس)، إن الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان بالصين.

وأضاف ما أن الصين تعارض بحزم وجود علاقات عسكرية أو أي شكل من التواصل الرسمي بين الولايات المتحدة ومنطقة تايوان.

أدلى ما بهذه التصريحات خلال الرد على سؤال حول موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على خطة لبيع أسلحة بقيمة 180 مليون دولار أمريكي إلى تايوان.

قال ما إن "سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني اشترت مرارا، أسلحة أمريكية بأموال دافعي الضرائب. وهذا ليس من شأنه سوى تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان والإضرار بمصالح أهالى تايوان".