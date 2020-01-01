رحيل الفنان مأمون الفرخ إثر أزمة قلبية

جهينة نيوز:

غيب الموت مساء اليوم الفنان مأمون الفرخ عن عمر يناهز الـ 62 عاماً إثر احتشاء في عضلة القلب.

ونعت نقابة الفنانين الفنان الراحل وهو ممثل ومخرج مسرحي سوري من مواليد دمشق 1958 وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية والمسرح والرسوم المتحركة، كما شغل منصب مدير مسرح القباني في دمشق ومدير مسرح الطفل والعرائس في سورية، له عدة دراسات في هذا المجال مثل سيكولوجيا اللعب عند الطفل والنص الموجه للطفل.

العضو في نقابة الفنانين في رصيده ما يقارب مئة عمل تلفزيوني لاسيما في أعمال البيئة الشامية مثل: أبو كامل، الدبور، ليالي الصالحية، الخوالي.. إضافة إلى مشاركته في العديد من المسرحيات والأفلام السينمائية ودبلجة الكثير من مسلسلات الرسوم المتحركة.