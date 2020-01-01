ظريف مخاطبا بومبيو وأوروبا: لاينبغي ان يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو شعوركم بالذنب

الخميس, 21 أيار 2020 الساعة 22:14 | سياسة, عالمي

ظريف مخاطبا بومبيو وأوروبا: لاينبغي ان يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو شعوركم بالذنب

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مخاطبا بومبيو وبعض الدول الأوروبية انه لاينبغي ان يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو شعوركم بالذنب.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس رداً على اثارة الاجواء من قبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وبعض الأوروبيين في تغريدة على تويتر : إن مهاجمة من يؤمنون بالحل النهائي من خلال غرف الغاز ، من يؤمنون بالاستفتاء مثير للاشمئزاز .

وقال ظريف انه امر مثير للاشمئزاز ان يقوم من وجدت حضارتهم "الـحل النهائي" في غرف الغاز بمهاجمة من يبحثون عن الحل الحقيقي في صناديق الاقتراع ومن خلال الاستفتاء.

وأضاف ظريف: لماذا تخاف الولايات المتحدة والغرب من الديمقراطية؟ لا ينبغي ان يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو احساسكم بالذنب.


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