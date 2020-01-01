روسيا: نريد معرفة الهدف الحقيقي لوجود البحرية الأمريكية في الكاريبي و التدرب على صعود سفن كبيرة

جهينة نيوز:

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن موسكو تود أن تعرف الغرض الحقيقي لوجود البحرية الأمريكية والقوات الجوية في منطقة البحر الكاريبي.

وأضافت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: "وفقا للبنتاغون، فقد شكلت البحرية الأمريكية قوة هجومية في البحر الكاريبي".

وتابعت: "هناك 3 مدمرات مصحوبة بسفينة خفر سواحل وطائرات مضادة للغواصات منتشرة هناك".

وأوضحت: "الهدف المعلن عنه بموجب هذه الخطوات هو ضمان سلامة المجال البحري للعملية الذي تقوم بها واشنطن وشركائها. ولم يكن هناك مثل هذا الانتشار للقوات في المنطقة منذ وقت طويل".

وأشارت إلى أن التقرير المصور الذي نشرته القيادة الجنوبية الأمريكية حول تدريب الطاقم العسكري، يشهد على إعداده للهبوط على متن سفن كبيرة، وليس على اعتراض زوارق صغيرة عالية السرعة، والتي على النحو المعلن وبناء على أهداف الولايات المتحدة، يتم استخدامها في هذه الحالات".

وأكدت أن "ضم السفن إلى المناورات تزامنت مع ظهور معلومات عن قيام إيران بإرسال ناقلات نفط لإيصال الوقود إلى فنزويلا. في هذا السياق، تبدو جهود الولايات المتحدة كمحاولة لفرض حصار بحري على فنزويلا".

وختمت: "نتوجه إلى زملائنا الأمريكيين - هل أنتم مستعدون لتأكيد أن القوات البحرية المنتشرة في حوض البحر الكاريبي والقوات الجوية، ليس لها أي غرض آخر غير تلك المعلن عنها في إطار ما يسمى بعملية القضاء على الأنشطة غير القانونية؟، وسؤال آخر: كيف يمكن لهذه الإجراءات أن تؤثر على سلامة الشحن في المنطقة، بما في ذلك وفي ضوء الالتزامات الدولية الأمريكية ذات الصلة؟".