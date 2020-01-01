تونس: 4 كتل برلمانية تدعو إلى مساءلة الغنوشي عقب الاتصال مع السراج

جهينة نيوز:

أصدرت 4 كتل في مجلس نواب الشعب التونسي بيانا، بخصوص ما اعتبرته ''تدخلا لرئيس المجلس راشد الغنوشي في السياسة الخارجية وإقحاما للبلاد في صراعات المحاور الإقليمية".

وأشار البيان، الذي وقعت عليه كل من كتل "قلب تونس"، و"الإصلاح"، و"تحيا تونس"، و"المستقبل"، إلى أن الأمر "يتناقض مع المواقف الرسمية لتونس على غرار تهنئة الغنوشي لرئيس حكومة الوفاق الليبية بمناسبة الانتصار الذي حققه في معركة عسكرية بين الفرقاء الليبيين"، حسب نص البيان.

ودعت الكتل إلى عرض المسألة في أول جلسة عامة مقبلة للتداول، كما دعت رئاسة المجلس إلى "احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في صلاحيات بقية السلط وعدم الزج بالبرلمان في سياسة المحاور".

وأعلنت الكتل البرلمانية، أن "المواقف الصادرة عن الغنوشي لا تعبر عن موقف البرلمان ولا تلزمه في شيء"، مؤكّدة في هذا الإطار أن" رئيس المجلس لا يملك أي صلاحية قانونية بالدستور أو النظام الداخلي تسمح له بالتعبير عن موقف باسم المجلس ما لم يتم التداول فيه".