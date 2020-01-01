رشاوي وازدحام غير مسبوق خلال عملية تسليم تعويض المسرحين داخل بريد مصياف

جهينة نيوز:

وسط غياب لضوابط السلامة التي فرضتها وزارة الصحة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، تجمع عشرات الشبان من العسكريين المسرحين أمام وداخل مركز البريد في مصياف، لاستلام التعويض الخاص بهم والذي يتعلق بالخدمة العسكرية التي أدوها.

مصدر من قلب المركز أكد "لجهينة نيوز" أن عملية التوزيع تسري بشكل بطيء وعشوائي وبطرق المحسوبيات والمماطلة، كما أن عملية عد الأموال تجري يدوياً دون وجود عدادات آلية بالرغم من المبالغ الكبيرة الذي سيتم توزيعها، مُضيفاً أنه لا يوجد تقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي التي أوصت بها الجهات المسؤولة أثناء التجمعات في مثل هذه المواقف في ظل خطر انتشار فيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أنه لا يتم تسليم العسكريين المبلغ المستحق كامل، حيث يتم خصم مبلغ 1000 أو 2000 ليرة من كل عسكري، وذلك بحسب مستحقات كل شخص، دون توضيح سبب الخصم، مما يعني التطاول على أموال المسرحين، وقبض رشاوي قد تصل في نهاية المطاف إلى مبالغ ليست بالقليلة.

من جهته قال أحد الأشخاص المتواجدين داخل المركز أن المحاسب أخبرهم بضياع مبلغ 200 ألف ليرة سورية، حيث قام المسؤولون عن البريد بحجز البطاقات الشخصية للعساكر واحتجازهم داخل المركز إلى حين بيان حقيقة الأمر.

تجدر الإشارة أن العديد من مديريات البريد في مختلف المحافظات السورية شهدت ازدحاماً وفوضى أثناء تسليم العسكريين المسرحين لتعويضاتهم.