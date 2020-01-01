المسماري: النظام التركي يواصل نقل مرتزقته الأتراك إلى ليبيا

جهينة نيوز:

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم أن النظام التركي يخطط لغزو ليبيا ويواصل نقل المزيد من جنوده إلى ليبيا مبدياً استغرابه من عدم إدانة الأمم المتحدة للتدخلات التركية في بلاده.

ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية عن المسماري قوله في مؤتمر صحفي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي ويرسل الآليات والأسلحة عبر ميناء أزمير لهذا الغرض مشيراً إلى أن عدد الأتراك الموجودين في ليبيا بلغ نحو 1500 عنصر ويتم التجهيز لنقل 2500 عنصر آخرين للأراضي الليبية.

وأشار المسماري كذلك إلى أن نظام أردوغان مستمر في نقل المرتزقة إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا مهدداً بذلك أمن الدول الأوروبية والملاحة في البحر المتوسط وقال “أردوغان يمارس البلطجة على أوروبا ويبتزها بالهجرة غير الشرعية”.

وفيما يتعلق بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق أكد المسماري أن المجلس الرئاسي لم يحظ بالشرعية من مجلس النواب.. وكل اتفاقيات السراج مع الأطراف الخارجية غير شرعية.

ونفى المسماري المزاعم التي تتحدث عن استهداف الجيش الليبي لمرافق صحية بطرابلس مؤكداً أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة.

واختتم المسماري المؤتمر قائلاً إن المعركة مستمرة ضد الإرهاب والأتراك ومن يتعاون معهم وأن الجيش الليبي يقاتل من أجل الأمن وحماية البلاد من التدخل التركي.

وكان النظام التركي نقل أكثر من 17 ألف مرتزق إرهابي إلى ليبيا في سياق مخططه العدواني ضد الشعب الليبي حيث يسعى أردوغان إلى تحقيق نصر وهمي في ليبيا متكئاً على مرتزقته الإرهابيين للتعمية على خيباته المتلاحقة في الخارج والداخل وخصوصاً مع تدهور شعبيته إلى مستوى قياسي على خلفية حملات القمع التي يشنها لتصفية معارضيه.