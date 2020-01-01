البطالة في أمريكا تفوق التوقعات

جهينة نيوز:

ارتفع عدد المواطنين الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد قبل شهرين إلى حوالي 39 مليون شخص.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية أن أكثر من 2.4 مليون شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في أحدث موجة من حالات التسريح من العمل التي تسببت في إغلاق الشركات على الصعيد الوطني، وأدت إلى انهيار الاقتصاد. بذلك يرتفع الإجمالي الحالي إلى رقم مذهل يصل إلى 38.6 مليون شخص.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، إن معدل البطالة قد يبلغ ذروته في أيار أو حزيران عند 20٪ إلى 25٪ - وهو مستوى غير مسبوق منذ حدوث الكساد العظيم في الثلاثينيات.

ويشمل الفرق بين العدد الإجمالي للطلبات وعدد المستفيدين الفعليين المطالب المرفوضة ومن حصلوا مجددا على وظيفة.

من جهة أخرى، ظلّ النشاط الصناعي في منطقة فيلادلفيا (شمال شرق البلاد) سلبيا خلال مايو للشهر الثالث على التوالي، وذلك لاستمرار تأثره بالفيروس، وفق ما أظهر مؤشر الفرع المحلي للاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي نُشر الخميس أيضا.