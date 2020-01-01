واشنطن تنسحب من اتفاقية "السماء المفتوحة" مع موسكو

جهينة نيوز:

أعلن مسؤولون بارزون في الإدارة الأمريكية، أن واشنطن تنوي الانسحاب من اتفاقية السماء المفتوحة المبرمة مع روسيا عام 1992.

وأكد المسؤولون للصحفيين اليوم الخميس، أن القرار بشأن الخروج من الاتفاقية قد اتخذ وعملية الانسحاب ستستغرق ستة أشهر، بموجب شروط الاتفاقية، محملين روسيا المسؤولية عن مخالفة بنود الاتفاق.

وفي سياق متصل أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن واشنطن قد أخطرت شركاءها في اتفاقية السماء المفتوحة بهذا القرار، فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" سيبلغ موسكو رسمياً غداً الجمعة بانسحاب واشنطن من الاتفاقية الرامية إلى تقليص خطر اندلاع الحرب بين روسيا والناتو.

يُذكر أن اتفاقية السماء المفتوحة تضم 32 دولة، وتسمح بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، وذلك بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

وستصبح اتفاقية السماء المفتوحة ثالث اتفاقية دولية في مجال الرقابة على الأسلحة تنسحب منها إدارة ترامب التي سبق أن تركت عام 2018 الاتفاق النووي مع إيران ثم خرجت العام الماضي من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987.