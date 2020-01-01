خليفة البغدادي يكشف تفاصيل عقائدية عن "داعش"

جهينة نيوز:

كشف المرشح لخلافة "أبو بكر البغدادي" في قيادة تنظيم "داعش" الإإرهابي "عبد الناصر قرداش"، عن مراجعات عقائدية وفكرية داخل التنظيم الإرهابي وعن غلبة الغلاة داخل صفوفه، وتحولات في الخطط والتعيينات بعد خسارته على الأرض.

وقال قرداش في تصرييح له اليوم الخميس من خلف قضبان السجن في العراق، إن قيادات داعش وبطلب من البغدادي راجعت أفكار التنظيم بعد أن خسرت العديد من المواقع خلال السنوات الأخيرة.

وروى قرداش أنه وبعد خسارة التنظيم للأراضي الشاسعة التي كانت تحت سيطرته، تمت مراجعة الأمور مع قيادات التنظيم، ونحن كنا ثلاث شخصيات أنا ومحمد فرقان وأبو أيوب العقابي، كما ذكر أنه خلال المناقشات تبين أن كفة الغلاة هي الأرجح والأكبر، وظهر أن العدد الأكبر هم من الغلاة، حيث تم الاتفاق على أن يتم استدعاء كل من عليه مشكلة لمناقشته بما عليه من كلام.

وعن أوامر عزله عن ما تسمى بولاية الشمال، سرد قرداش الحكاية قائلاً: (إن شخصاً يدعى عبد الإله قام بقتل بعض الأشخاص بعد توبتهم، غدرا بناء على أوامر من أبي معتز القريشي الذي كان يشغل منصب نائب والي الشمال، وكان هنالك امتعاض شديد فتم منعه من العودة من سوريا بسبب تلك القضية، ثم تم استدعائي من قبل البغدادي، بغية ترفيع أبي معتز لمنصب أمير لجنة العراق، وأنا أمير الشمال، وكانت هناك خلافات خلال اللقاء، بسبب مواقفه، وعلى إثر هذا الأمر تم عزلي بشكل نهائي من الموضوع برمته حتى نيابة ولاية الشمال تم عزلي منها).

ويقبع قرداش حالياً خلف القضبان، حيث أعلن جهاز المخابرات العراقي أمس الأربعاء، عن اعتقاله بعد معلومات استخبارية دقيقة.