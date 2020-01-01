الاتحاد الأوروبي يرفض ضم الصهاينة لأجزاء من الضفة

جهينة نيوز:

أرسل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، أكد له فيها رفض الاتحاد الأوروبي لخطط كيان الاحتلال الإسرائيلي في ضم أراض من الضفة الغربية.

وجاء في نص الرسالة: (الموقف الأوروبي من وضعية الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 لم يتغير، وأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية "، معتبراً أن الضم يُشكل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي).

هذا وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن خطاب بوريل جاء ردا على رسالة بعث بها أبو الغيط لبوريل قبل نحو شهر، تضمنت شرحا للتبعات الخطيرة لخطة الضم الإسرائيلية، وانعكاساتها السلبية على الأمن الإقليمين وبحسب البيان طالب الأمين العام الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف واضح بإثناء إسرائيل عن المُضي قُدمًا في تطبيق هذه الخطة.

ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله: (إن المجتمع الدولي عليه تحمل مسؤولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يُمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعات ونتائج خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة).