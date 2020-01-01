المركزي اللبناني يبدأ إجراءاته لدعم الليرة

جهينة نيوز:

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية "حسان دياب"، عن بدء مصرف لبنان اتخاذ إجراءات فعلية للجم ارتفاع سعر صرف الدولار وحماية الليرة اللبنانية، كما وعد باتخاذ إجراءات لخفض أسعار المواد الغذائية.

وقال دياب في جلسة حكومية اليوم الخميس: (الإجراءات بدأت فعليا، حيث تبلغت وعد من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن المصرف سيتدخل في السوق اعتبارا من اليوم، لحماية الليرة اللبنانية ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار، وسيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وفقا لجداول تم تحديدها، وستكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار المواد الغذائية، وسيلمس اللبنانيون في وقت قريب، تراجعا في أسعار هذه السلع).

وكان حاكم مصرف لبنان قد أعلن في وقت سابق من اليوم في بيان أن البنك المركزي سيبدأ اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية ومن ضمنها تأمين الدولارات لتأمين استيراد المواد الغذائية الأساسية تبعا لتعميم سيصدر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، لافتا إلى أنه "يمكن للمصارف المساهمة بهذه العمليات بالتنسيق مع مصرف لبنان.