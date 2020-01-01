مسؤول عسكري ليبي: "أردوغان" يُخطط لغزو ليبيا

جهينة نيوز:

أعلن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء "أحمد المسماري" أن حكومة النظام التركي نقلت المئات من المدرعات الحديثة والآليات إلى ليبيا لمساندة قوات الوفاق خلال الأشهر الماضية.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، إن رأس النظام التركي "رجب طيب أردوغان"، يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي ويرسل الآليات والأسلحة لهذا الغرض، لافتاً إلى أن عدد المرتزقة الأتراك الموجودين في ليبيا بلغ نحو 1500 عنصر، ويتم التجهيز لنقل 2500 عنصر آخرين لنقلهم للأراضي الليبية، مُشيراً إلى أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا، مما يهدد أمن أوروبا والملاحة في البحر المتوسط، قائلاً: (أردوغان يمارس البلطجة على أوروبا ويبتزها بالهجرة غير الشرعية).

وأضاف المتحدث العسكري أن الإخوان المدعومين من الرئيس التركي يعملوا على زعزعة الاستقرار والتخريب في البلاد، وتركيا تورد العتاد العسكري التركي من ميناء إزمير"، لافتا إلى أن الجيش الليبي تمكن من اعتقال العديد من المرتزقة السوريين في طرابلس.

ذا وهدت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق اليوم، الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قائلة إن أي اعتداء على المصالح التركية من قبل قوات حفتر ستكون له تبعات وخيمة، فيما صرح وزير الدفاع التركي أمس الأربعاء، بأن التطورات الأخيرة في ليبيا وتغيير التوازنات في المعارك غربي البلاد جاءت بعد تقديم أنقرة لخدمات استشارية وتدريبات لقوات حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.