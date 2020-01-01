لانها قناة للتطبيع .. فلسطين ترفض استلام مساعدات إماراتية عن طريق كيان العدو الاسرائيلي

جهينة نيوز:

أفادت قناة "RT"، بأن الحكومة الفلسطينية رفضت استلام مساعدات إماراتية عن طريق كيان العدو الاسرائيلي وبدون التنسيق معها معتبرة هذه المساعدات قناة للتطبيع مع الاحتلال.

ونقلت RT عن مسؤول فلسطيني قوله إن "الحكومة الفلسطينية رفضت استلام مساعدات إماراتية بدون التنسيق معها"، مشيرا إلى أن "الحكومة تعتبر هذه الطريقة قناة للتطبيع مع (إسرائيل)".

من جهتها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة بوقت لاحق إن السلطة لا تستطيع استقبال المساعدات الإماراتية لأنه لم يتم التنسيق معنا بشأنها.

وكان موقع "يديعوت أحرنوت" العبري، ذكر أن "طائرة تابعة لطيران الاتحاد الإماراتي وصلت برحلة مباشرة من أبو ظبي إلى مطار بن غوريون، للمرة الأولى في تاريخها، حاملة معدات إنسانية متعلقة بمكافحة فيروس كورونا ليتم تسليمها للفلسطينيين".

ولفت الموقع إلى أن "الطائرة لم تحمل أي علامات تعريف مثل علم الإمارات العربية المتحدة الذي يزين طائراتها عادة، أو كتابات ذات الصلة، وذلك بهدف عدم لفت النظر إليها".

من جهة أخرى، نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر مطلعة قولها تعليقا على رفض المساعدة الإماراتية إن "أي مساعدات تقدم باسم الشعب الفلسطيني يجب أن تقدم من خلال التنسيق مع السلطة لا أن تكون من خلال إسرائيل".