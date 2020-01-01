في عام الابتكار العلمي .. الصين وروسيا تعززان التعاون في المجالات الطبية

جهينة نيوز:

قال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الخميس)، إن الصين وروسيا سوف تستغلان عام الإبتكار العلمي والتكنولوجي كفرصة لدعم التبادلات والتعاون في مجالات من بينها الرعاية الطبية والصحية والسيطرة على الأمراض والوقاية منها، للإسهام في حماية أمن الصحة الإقليمي والعالمي.

أدلى المتحدث بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عندما طلب منه التعليق على ما قاله السفير الروسي لدى الصين أندري دينسوف أمس الأربعاء، بأن التعاون بين الصين وروسيا في محاربة مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، يظهر مرة أخرى درجة عالية من الثقة المتبادلة بين البلدين وأن علاقاتهما الثنائية سوف تدعم المزيد من تطوير التعاون الثنائي في المجال الطبي.

قال تشاو إن الصين وروسيا دعمتا بعضهما البعض بشدة في الوقاية من المرض والسيطرة عليه وحافظتا على تواصل وتنسيق وثيق منذ تفشي المرض. وقد أجرى رئيسا البلدين محادثات هاتفية عديدة وتبادلا وجهات النظر بعمق حول تعاون البلدين في الحرب على المرض.

وقدم الجانبان إمدادات طبية لبعضهما البعض وأرسلتا فرقا طبية للتبادلات والتعاون، بحسب تشاو.

وفي مواجهة المرض، ساعد البلدان بعضهما البعض في محاربة تفشي المرض، الذي أصبح نقطة مشرقة جديدة في علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين للتنسيق لعصر جديد، بحسب تشاو.

قال تشاو إن هذا العام والعام المقبل يمثلان عام الابتكار العلمي والتكنولوجي للصين وروسيا، وسوف يستغل الجانبان هذه الفرصة لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، من بينها الرعاية الطبية والصحية والسيطرة على المرض والوقاية منه وتقديم إسهامات واجبة في حماية أمن الصحة الإقليمي والعالمي.

المصدر: وكالة شينخوا