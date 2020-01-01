دينا الشربيني: عمرو دياب يجعلني أقبل على الحياة أكثر

جهينة نيوز:

أشادت الفنانة المصرية دنيا الشربيني بالمطرب عمرو دياب، وبأمه الراحلة وباسمها، معلنة عن أن علاقتها بجميع أولاده طيبة وأنه أخرج منها أفضل مالديها وجعلها تقبل على الحياة بينهم.

وكشفت الشربيني، الليلة الماضية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يعرض على شاشة "العربية الحدث" عن سر اختيارها اسم رقية للشخصية التي تجسدها في مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان"، الذي يعرض على شاشة MBC مصر، موضحةً أنه بالفعل اسم والدة الفنان عمرو دياب، وأنها اختارت الاسم لهذا السبب.

وقالت الفنانة: أحب هذا الاسم كثيراً والكاتب تامر حبيب تحمس كثيراً، ولما أخذت برأي عمرو دياب فرح كثيراً.

وعن علاقتها بعمرو دياب، قالت: يخرج مني أفضل مالدي ويعطيني إقبالاً على الحياة وأشعر أني أتمنى أن أبقى أفضل دائماً وأعمل كل ما أستطيع، كل شيء في صار أفضل منذ تعرفت عليه.

وكشفت الشربيني عن أن علاقتها بأولاد عمرو دياب جيدة جداً، ولا يشوبها أي شائبة، وكل من جنا وكنزى وعبد الله ونور مقربون مني كثيراً.