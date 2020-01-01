زراعة 689 هكتاراً بحبة البركة و109 هكتارات بالكزبرة في حماة

جهينة نيوز:

بلغت مساحة الأراضي المزروعة بمحصول حبة البركة والواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة 689 هكتاراً وبلغت المساحة المزروعة بالكزبرة 109 هكتارات.

وبيّن مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف في تصريح لوكالة "سانا"، اليوم، أنه من المتوقع إنتاج 1200 طن من حبة البركة و116 طناً من الكزبرة، مشيراً إلى أن كمية إنتاج المحصولين ستكون جيدة بسبب الأمطار التي هطلت خلال فصل الشتاء الماضي.

ولفت إلى أن حبة البركة والكزبرة من المحاصيل الطبية والعطرية التي تلقى زراعتها إقبالاً من قبل مزارعي منطقة الغاب بسبب فوائدها الصحية وعائدها المادي الجيد وانخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج مقارنة بمحاصيل أخرى، مضيفاً إن أماكن زراعتها تتركز في جب رملة ومحردة وسلحب والسقيلبية