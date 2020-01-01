مواجهات بين محتجين وقوى الأمن في لبنان

جهينة نيوز:

وقعت مواجهات، اليوم الخميس، بين قوى الأمن الداخلي وعدد من المحتجين عقب دخولهم مبنى وزارة الطاقة والمياه في بيروت.

ودخلت مجموعة من المحتجين إلى وزارة الطاقة في إطار التحركات الاحتجاجية ضد الفساد في ملف الكهرباء والفيول المغشوش، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية، حيث دارت مواجهات أثناء محاولة تفريق المحتجين الذين افترشوا الأرض.

ورفع المحتجون شعارات: "لا للتغطية على أي فاسد وحمايته من أي زعيم"، و"لا للفلفة ملف الفيول"، كما دعوا إلى تحقيق شفاف حول فساد وهدر قطاع الكهرباء في لبنان.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية في لبنان في 17تشرين الأول الماضي، في ظل أزمة مالية واقتصادية خانقة شهدها لبنان، وقد تجددت بعد تخفيف قيود الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكانت الحكومة اللبنانية قالت، الثلاثاء الماضي، إنها ستفي بعقد لاستيراد الوقود من شركة "سوناطراك" الجزائرية المملوكة للدولة حتى نهاية العام بينما يستمر تحقيق بشأن وقود ملوث تم شحنه إلى لبنان، أو ما بات يعرف إعلاميا بقضية "الفيول المغشوش".