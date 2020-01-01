جمعيات أهلية تنفذ مشروعات تنموية صغيرة في السويداء

جهينة نيوز:

مشروعات تنموية صغيرة متعددة الأغراض يعمل على تنفيذها عدد من الجمعيات الأهلية في محافظة السويداء بهدف خلق فرص عمل وتحويل فكرة مساعدة المستهدفين من إطارها المادي المباشر إلى التنموي.

ومن هذه المشاريع مشغل الخياطة التابع لجمعية فعاليات صلخد الذي تأسس منذ سنوات بتبرعات من المجتمع المحلي بعد أشهر من انطلاقة الجمعية.

ويتم ضمن المشغل حسب المسؤول عن إدارته إياد عبد الخالق إنتاج الألبسة بما يتوافق مع المواسم وتصريفها إما بالسوق مباشرة أو عبر وسطاء من النساء العاطلات عن العمل للاستفادة منها وبيعها ضمن الوسط المحيط بهن إضافة لاستقبال المشغل للألبسة التي تحتاج لترميم وخياطة للقيام بذلك من قبل العاملات فيه فضلاً عن تفصيل الألبسة لمن يرغب من المواطنين.

وفي حديث لوكالة "سانا" ذكرت العاملة بالمشغل علا الشوفي أنها تعمل فيه للسنة الخامسة على التوالي حيث حقق لها فرصة عمل واستقرار بما يتناسب ومهنتها التي تحب.

وفي قرية المغير بأقصى الريف الجنوبي للسويداء، تعمل جمعيتها الأهلية على مشروع السنابل الذهبية الذي هو عبارة عن جاروشة للحبوب وطحن القمح بدأت وفقاً لرئيس الجمعية رافع الوقية في شهر أيلول العام الماضي بتمويل من مركز نبض صلخد التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية.

ويهدف المشروع كما ذكر الوقية إلى تأمين الأعلاف للمربين لأن المنطقة رعوية وتشغيل بعض العائلات وشراء منتجات المزارعين من الحبوب، مشيراً إلى أن الإنتاج الشهري للمشروع يبلغ بشكل وسطي 20 طناً من الأعلاف ونحو 2 طن من الأقماح المطحونة.

فيما أسست جمعية سواعدنا الخيرية وحدة تصنيع ألبان وأجبان في قرية بكا توفر عدداً من فرص العمل للأسر التي لا يوجد لديها مصدر دخل وفقاً لرئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي وليد أبو عسلي في الوقت الذي تعمل فيه جمعية سهوة البلاطة منذ عامين على مشروع استثماري مماثل يستجر من 6 إلى 7 أطنان من الحليب شهرياً من البلدة إضافة لتصنيع المنتجات الغذائية بمواصفات جيدة وتحقيق إيرادات تساعد الجمعية بصرف قيم الإعانات الشهرية المخصصة للأرامل والطلاب وذلك حسب رئيس مجلس إدارة الجمعية رياض صلاح.

كما يمثل مشروع مخبز المجيمر الذي انطلق بالعمل عام 2017 تجربة لمشروع إنتاجي يوفر فرص عمل دائمة للأسر المحتاجة ويصنع ضمنه كما بين رئيس مجلس إدارة الجمعية بقرية المجيمر هندي مرداس الخبز العربي من القمح الصافي مع زيادة كميات الإنتاج في أوقات المناسبات.

وهذه المشروعات كما تبين مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشرى جربوع تنطلق من ضرورة قيام الجمعيات بدورها التنموي والاجتماعي بهدف زيادة إيراداتها التي تنعكس إيجاباً على المستفيدين من خدماتها.