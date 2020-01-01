اتحاد الفلاحين ينوي تأسيس شركة تسويق داخلي وخارجي

جهينة نيوز:

كشف نائب رئيس الاتحاد العام للفلاحين "خالد خزعل"، أن الاتحاد بصدد دراسة تأسيس شركة تسويق داخلي وخارجي للمنتجات الزراعية خلال الفترة القادمة، أي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال خزعل في تصريح لإحدى الصحف المحلية: (هذه الشركة ستتولى مهام نقل المنتجات الزراعية بين المحافظات، وإلى الخارج، وفي حال كان هناك فائض في الإنتاج، وهذا الفائض بحاجة للتصدير، فإن هذه الشركة ستتولى هذا الأمر كذلك).

ولفت رئيس الاتحاد إلى أن الشركة ستكون تابعة للاتحاد العام للفلاحين، وكوادرها سيكونون من ضمن الاتحاد، الذي يقوم حاليا بوضع الأسس لإنشاء هذه الشركة، مُشيراً إلى عدم وجود أي فكرة أو طرح لتحويل الجمعيات الفلاحية إلى مراكز للبيع، من المنتج إلى المستهلك مباشرةً، وأن تجربة الأسواق الشعبية، والبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، أثبتت نجاحها في كافة المحافظات، وهي محل تطوير بشكل دائم.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بإقامة أسواق شعبية في كافة المحافظات، مهمتها إيصال المنتجات الزراعية من الفلاح للمستهلك مباشرةً، ووذلك للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار.