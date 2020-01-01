محمد صلاح يكشف عن مسلسله المفضل في رمضان ويعلق على مشاهد منه!

جهينة نيوز:

كشف لاعب فريق ليفربول الإنجليزي المهاجم المصري محمد صلاح، عن مسلسله المفضل في شهر رمضان.

وشارك محمد صلاح مقطعا من مسلسل "100 وش"، الذى يعرض على قناة "الحياة" خلال شهر رمضان، معربا عن إعجابه بالمسلسل.

ونشر لاعب ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو عبر ستوري حسابه على "إنستغرام"، وعلق بأيموشن قلب ووجه ضاحك.

و​حقق مسلسل "100 وش" نجاحا كبير للنجمة نيللى كريم والنجم آسر ياسين، الذى يعرض حالياً على قناة الحياة طوال أيام شهر رمضان، ومنذ عرض الحلقات الأولى من العمل جذب المشاهدين وأصبح "عمر وسكر" تريند يومياً على غوغل، خاصة وأن الأحداث تدور حول عصابة تغيير من ملامحها للنصب على الأخرين بشكل كوميدي، وهناك تفاعل كبير من الجمهور مع شخصيات المسلسل.