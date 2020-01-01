تشيلسي يُجدد عقد "جيرو" و"كاباييرو"

جهينة نيوز:

جدد نادي تشلسي الانكليزي، عقدي المهاجم "أوليفييه جيرو"، والحارس "ويلي كاباييرو" حتى نهاية موسم 2020-2021.

وقال مدرب تشيلسي "فرانك لامبارد" في بيان للنادي: "منذ عودتي إلى تشلسي كان أوليفييه رائعا كلاعب محترف وإنسان بشكل عام، يملك إمكانات كبيرة لمساعدة الفريق داخل وخارج الملعب وليس بموهبته فقط لكن المثل الذي يضربه كل يوم والخبرة التي يقدمها لتشكيلتنا الشابة. أنا سعيد للغالية باستمراره في الموسم المقبل).

وأضاف لامبارد: (أثق في ويلي وهو يتدرب بشكل رائع ومحترف مذهل. دخل إلى التشكيلة الأساسية في وقت مبكر من العام الحالي وأظهر أن إمكاناته وخبرته لا يقدران بثمن داخل الفريق).

وانضم جيرو إلى تشلسي قادما من غريمه أرسنال في شهر كانون الثاني من العام 2018، وأحرز المهاجم البالغ عمره 33 عاما ثلاثة أهداف في 13 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، كما شارك كاباييرو، المنضم من مانشستر سيتي في 2017، في تسع مباريات هذا الموسم.

وتوقف الدوري الإنجليزي منذ منتصف آذار الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن الأندية عادت للتدريبات كجزء من مشروع استئناف الموسم والذي يبدو أنه سيحدث في حزيران القادم.