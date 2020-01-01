مسؤولة أمريكية: "ترامب" طفل على حذائه براز كلب

جهينة نيوز:

شبهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي"، الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بـ(طفل على حذائه براز كلب).

وقالت بيلوسي في تصريح لها رداً على تعليقات ترامب الاستفزازية بشأن مقدم البرامج جو سكاربورو الذي وصفه ترامب بالمعتوه: (الأمر أشبه بطفل يدخل وعلى حذائه براز كلب وأيضاً على أحذية كل من يعملون معه لفترة طويلة قادمة).

وعلى مدار أشهر مضت، تبادل ترامب وبيلوسي الهجوم والانتقادات، حيث كان ترامب قد قال للصحفيين في وقت سابق من الأسبوع: (بيلوسي امرأة مريضة، تعاني من مشاكل نفسية كثيرة)، وقتها كان يرد على تعليقات لبيلوسي قالت فيها إنه يجب على ترامب ألا يتناول دواء هيدروكسيكلوروكين المخصص لعلاج الملاريا كدواء لفيروس كورونا بسبب سنه، ولأنه ينتمي لفئة مرضى السمنة.