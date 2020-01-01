برلماني إيراني يطالب باستعادة الأموال التي أنفقتها بلاده في سوريا

جهينة نيوز:

طالب مسؤول إيراني حكومة بلاده باستعادة الأموال التي أنفقتها الحكومة الإيرانية في سوريا خلال السنوات الماضية، حيث قدّر المبلغ بحوالي 30 مليار دولار.

وقال "حشمت الله فلاحت بيشه"، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، خلال لقاء بالفيديو مع موقع "اعتماد أونلاين" الإخباريك: (عندما سافرت إلى سوريا قال البعض إني كلفتهم الكثير! لكني أكرر مجدداً، أننا ربما قدمنا لسوريا ما بين 20 إلى 30 مليار دولار، وعلينا استعادة هذا المبلغ من سوريا، لأن أموال شعبنا أنفقت هناك).

وكان المسؤول الإيراني قد زار سوريا في شهر كانون الثاني من العام المنصرم، عندما كان رئيساً للجنة الأمن القومي على رأس وفد برلماني، حيث التقى رئيس الوزراء "عماد خميس"، وأبلغه أنه ينبغي أن تدفع سوريا المساعدات التي حصلت عليها من إيران خلال السنوات الماضية