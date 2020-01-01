أسماء المستشفيات والهيئات المناوبة في دمشق خلال فترة عيد الفطر على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات الإسعافية

الخميس, 21 أيار 2020 الساعة 11:51 | شؤون محلية, أخبار محلية

أسماء المستشفيات والهيئات المناوبة في دمشق خلال فترة عيد الفطر على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات الإسعافية

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