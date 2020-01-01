خطة شاملة لتحسين مستوى الإنتاج الزراعي

الخميس, 21 أيار 2020 الساعة 11:08 | شؤون محلية, أخبار محلية

خطة شاملة لتحسين مستوى الإنتاج الزراعي

جهينة نيوز

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد التدخلات المخطط لها والإجراءات الواجب اتخاذها لزيادة مستويات الإنتاج الزراعي.

وفي التفاصيل فقد تضمنت المصفوفة قيام وزارة النفط والثروة المعدنية بشكل فوري بتأمين المحروقات لزوم الحراثة وري المحاصيل للموسم الصيفي الحالي، وتكليف وزارة المالية التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لرصد الاعتماد اللازم خلال عام 2020 لتأمين مستلزمات البرنامج الوطني لإنتاج بذار البطاطا، وذلك وفق المصفوفة المعتمدة في مجلس الوزراء حول الاستراتيجية الوطنية لإنتاج بذار البطاطا.

المصفوفة تضمنت أيضاً حسبما افادت صحيفة الثورة تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع وزارة الزراعة لتسعير المواد العلفية "المستوردة والمحلية" بشكل عاجل ووفق التكلفة الحقيقية والمحتوى من البروتين.


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