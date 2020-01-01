كلوب يضع خيارات جديدة أمام لاعبي ليفربول لتدريبات الفريق!

جهينة نيوز

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الأربعاء إنه لن يجبر أي لاعب في الفريق على حضور التدريبات إذا لم يكن يشعر بالأمان، في ظل خوض "الريدز" أول حصة تدريبية منذ أكثر من 9 أسابيع.

وقال كلوب لشبكة "سكاي" بعد أول جلسة مران مع 10 لاعبين في يوم مشمس في ميلوود، إنه يتوقع حضور بقية اللاعبين لكنه لن يضغط عليهم.

وذكر المدرب الألماني: "القرار متروك لهم، قلت للاعبين قبل جلسة المران إنكم هنا بإرادتكم الحرة، في العادة عندما يوقع اللاعب عقدا فإنه يلتزم بالحضور في أي وقت أطلب منه ذلك".

وتابع: "لكن في هذه الحالة إذا لم تشعر بالأمان لا يجب أن تكون هنا، لا توجد قيود أو عقوبات أو أي شيء آخر، إنه قرارهم وسنحترمه بنسبة 100%".

وتوقف الدوري الممتاز منذ 13 اذار بسبب جائحة كورونا، لكن الأندية عادت للتدريبات الآن في مجموعات صغيرة.

وسيقرر مسؤولو الدوري الأسبوع المقبل موعد عودة التدريبات الطبيعية التي تتضمن التحامات واتصال بين اللاعبين حيث يأملون في استئناف النشاط في يونيو.

وكان ليفربول يتصدر المسابقة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني وعلى بعد انتصارين فقط من الفوز بأول ألقابه في الدوري الممتاز منذ 1990 قبل توقف الموسم.

المصدر: "رويترز"