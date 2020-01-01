فتح تحقيق حول رمي المحجور عليهم للطعام في مركز الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بدمشق

جهينة نيوز:

قالت مصادر مطلعة بأنه تم تكليف الجهات المعنية في وزارتي الداخلية والصحة بإجراء تحقيق في ممارسات بعض المقيمين في مركز الحجر الصحي في المدينة الجامعية بدمشق والمتمثلة برمي وجبات الطعام المقدمة لهم " مجانا" في تصرف يعكس عدم مسؤولية واستهتار لا يمت لأي مبادئ أو قيم بصلة، على أن يتم تقديم نتائج التحقيق بأقصى سرعة ليتم إحالة المخالفين للقضاء.

وكان معاون مدير صحة دمشق د. أحمد حباس نشر على حسابه الشخصي على فيسبوك صورة لوجبات طعام مرمية على الأرض قال ان نزلاء احد مراكز الحجر العائدين إلى سورية دون أن يسميه، ألقوها على الأرض للضغط على السلطات لتخريجهم قبل انقضاء المدة المطلوبة. وكتب حباس: "اعتذر لبشاعة المنظر، هكذا فعل نزلاء احد مراكز الحجر العائدين الى سوريا بالطعام في محاولة للضغط لتخريجهم قبل الموعد المحدد".

وتناولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ان رد فعل المحجورين جاء بهذا الفعل نتيجة عدم أخذ مسحات الخاصة بفيروس كورونا من قبل وزارة الصحة، فيما قال آخرون أن حالات تسمم حصلت بين المحجور عليهم نتيجة تناول الطعام.