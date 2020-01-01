لتسريع قبض الرواتب والمستحقات.. البريد يزيد كواته في المحافظات

جهينة نيوز

قامت المؤسسة السورية للبريد بتجهيز أربع كوات جديدة في محافظة السويداء ثلاث منها في مركز بريد المدينة وواحدة في مركز بريد شهبا لتسليم تعويضات ومستحقات العسكريين المسرحين الذين تم إنهاء الاحتفاظ بهم بتاريخ السابع من الشهر الماضي اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى 5 عصراً يومي الأربعاء والخميس على أن يعاد استكمال إجراءات التسليم بعد انتهاء عطلة عيد الفطر .

في السياق ذاته أنهت المؤسسة العامة للبريد بالتعاون مع المصرف العقاري أعمال توزيع نقاط البيع «p.o.s» على المكاتب البريدية في محافظات طرطوس وحلب وريف دمشق بهدف تسليم الرواتب والمستحقات لحاملي بطاقات المصرف العقاري.

ولفت مدير عام مؤسسة البريد المهندس حيان مقصود إلى أن جميع النقاط ستكون بالخدمة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف مقصود:أما فيما يتعلق بنقاط البيع البالغ عددها 35 نقطة بمحافظة ريف دمشق فقد أصبحت قيد الاستثمار والتشغيل حالياً وتشمل كلاً من مناطق بلودان ودير عطية وسعسع ومعضمية الشام وجيرود والسيدة زينب وجرمانا وتل منين وجديدة عرطوز وضاحية حرستا وببيلا وعرطوز والكسوة وضاحية قدسيا وأشرفية صحنايا والنبك ودير عطية ودوما وقطنا والقطيفة ويبرود.