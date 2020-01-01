بـ100 يورو.. سيدة إيطالية تفوز بلوحة للرسام الشهير بيكاسو

الخميس, 21 أيار 2020 الساعة 10:26 | منوعات, منوعات

بـ100 يورو.. سيدة إيطالية تفوز بلوحة للرسام الشهير بيكاسو

جهينة نيوز

فازت سيدة إيطالية بلوحة للفنان الشهير بابلو بيكاسو يصل ثمنها لمليون دولار بعد ان اشترت تذكرة يانصيب بمبلغ 100 يورو.

وتمكنت كلوديا بورغوغنو من الفوز بلوحة للفنان الشهير يعود تاريخها لعام 1921.

السيدة الإيطالية تمكنت من الفوز باللوحة بعد مشاركتها في سحب خيري أجرته منظمة "مساعدة الآخرين" غير الحكومية من أجل جمع الأموال للمنظمات الخيرية.

حيث قامت بشراء بطاقة يانصيب للمشاركة بالسحب بسعر 100 يورو، بعد أن عرضت المنظمة أكثر من 51 ألف بطاقة للراغبين.

وكانت المنظمة أجرت آخر سحب لها في عام 2013، لإحدى لوحات الرسام الشهير، التي كانت من نصيب شاب أمريكي بلغ من العمر 24 عاما وفاز بلوحة يعود تاريخها لعام 1914.


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