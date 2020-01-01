في ظل غياب الرقابة.. تنفيذي حلب يحدد تسعيرة معجنات!

جهينة نيوز

اشتكى متسوقون في مدينة حلب من ارتفاع أسعار المعجنات أسوة بباقي المواد الغذائية، في ظل غياب الرقابة على عملها واعتماد محالها على أهواء أصحابها في وضع تسعيرة لكل صنف من أصنافها، خصوصا مع اقتراب عيد الفطر.

ولوضع حد لاستهتار أصحاب محال المعجنات بقوت المواطنين، حدد المكتب التنفيذي برئاسة محافظ حلب، حسين دياب، خلال جلسته الدورية، أسعار بعض أصناف المعجنات ضمن محافظة حلب وفق مايلي:

-خبز سياحي /500/ ليرة سورية

-خبز نخالة – 300 ل.س

– صمون بالمحسنات بدون سمسم 600 ل.س

– صمون أو طابات همبرغر بالمحسنات مع السمسم 650 ل.س

-كعك عادي (سخانة) بالمحسنات مع السمسم 1000 ل.س

-كعك عادي (سخانة) بالمحسنات بدون سمسم 800 ل.س

-معروك أو بريوش بالمحسنات مع السمسم 800

-مشبك أو لقم (عوامة) 900 ل.س

كما حدد المكتب التنفيذي أسعار المواد الحكولية والمعقمات والمطهرات، بحيث حدد سعر عبوة “معقم أو مطهر كحول إيتيلي التركيز 95% سعة /1/ ليتر بقيمة /2800/ليرة سورية. واسعار بقية العبوات وفق سعة وتركيز كل منها.

وتم خلال الاجتماع المصادقة على تنفيذ مشروع تعبيد وتزفيت طريق (السفيرة – ابو جرين ) بطول /4/كم، إضافة إلى مشاريع إعداد الدراسات التخطيطية والتفصيلية ودراسة البنى التحتية لمنطقة التوسع (E9) -.ومنطقة المخالفات ( تل الزرازير ) – ومنطقة المخالفات الجماعية (جبل بدرو).