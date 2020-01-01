بومبيو يثير غضب بكين وبيلوسي معاً..

جهينة نيوز:

أعربت الصين عن استيائها الشديد واحتجاجها على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن قضية حماية حقوق الإنسان في هونغ كونغ.

وقال بيان وزعته، اليوم الخميس، مفوضية الخارجية الصينية في هونغ كونغ: نعرب عن احتجاجنا الشديد، بخصوص الاتهامات الدورية التي تصدر عن سياسيين أمريكيين، ومن ضمنهم بومبيو والسناتور الجمهوري مارك روبيو، ضد الحكومة المركزية في الصين وضد إدارة هونغ كونغ.. هذه الاتهامات التي تفتقد لأي حجج عقلانية، تزيد من الضغط، لتبرير الأعمال غير القانونية للراديكاليين الذين يعارضون الصين.

وتشير وثيقة الخارجية الصينية إلى أن أي تشريع معتمد في الولايات المتحدة بشأن "حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ" يجب أن يعدّ بمنزلة تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين، وقالت: نريد أن نقول لبومبيو مباشرة إن الحكومة الصينية ستحرص بقوة على ترسيخ السيادة الوطنية والأمن والتنمية في بلدنا، وتعارض الصين بشكل قاطع تدخل القوى السياسية الخارجية تحت أي ذريعة.

إلى ذلك، دعا أعضاء كبار بالكونغرس الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو للإدلاء بشهادة تحت القسم يشرح فيها حقيقة الأسباب التي دفعته لطلب إقالة المفتش العام لوزارته لأنه ما يزال يرفض الكشف عنها.

وفي حين سخر بومبيو من الشبهات التي بدأت تستهدفه شخصياً، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلال مؤتمر صحافي: يجب على بومبيو أن يأتي ليدلي بشهادته في جلسة استماع تحت القسم.

وأضافت الزعيمة الديمقراطية: هذه فضيحة، في إشارة إلى العدد الكبير من المفتشين العامين والمسؤولين الآخرين الذين يفترض بهم أن يراقبوا، بشكل مستقل، ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحياتها والذين أقالهم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وشددت رئيسة مجلس النواب على أن: ما يفعله الرئيس، بتقويضه الحقيقة ونظام قائم لتعزيز الحقيقة يقوض ديمقراطيتنا.