فروع "المرور" تلزم مراجعيها بلبس الكمامات!

جهينة نيوز

ألزمت إدارة المرور جميع المراجعين بلبس الكمامات قبل الدخول إلى فروعها، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا.

وجالت “الوطن” في فرعي دمشق وريفها ومقر الإدارة والتي توجد في مقر واحد، فلم يسمح لنا بالدخول حتى تم لبس الكمامات، إذ يوجد على مدخل الإدارة وفرعي مرور دمشق وريفها بائعين للكمامات ويتم بيعها بنحو 200 ليرة باعتبار أن هناك العديد من المواطنين لا يعلمون بهذا الإجراء الاحترازي، وبالتالي فإنهم من الممكن ألا يحملوا معهم كمامات خاصة بهم.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد ازدحام على العديد من النوافذ الخاصة لخدمة المواطنين إلا أن النافذة الخاصة بالتأمين شهدت بعض الازدحام، إضافة إلى أن هناك بعض المراجعين على نوافذ تجديد شهادات السوق وخصوصاً في فرع ريف دمشق.