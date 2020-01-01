العثور على جثة غاسبارد بعد أيام من اختفائه

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات المحلية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن العثور على جثة شاد غاسبارد النجم السابق لمنظمة المصارعة الاستعراضية WWE بعد ثلاثة أيام من البحث عنه في مياه البحر.

وكان غاسبارد البالغ 39 عاماً يسبح، الأحد الماضي، مع ابنه البالغ 10 سنوات قرب شاطئ فينيسيا بولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل أن تبدأ التيارات البحرية بسحبهما.

وقال رجال الإنقاذ إن غاسبارد طلب منهم إنقاذ ابنه أولاً، قبل أن تلطمه موجة قوية ويختفي عن أعينهم، فيما تم إنقاذ ابنه.

وكان غاسبارد قد اعتزل المصارعة الاستعراضية الترفيهية WWE واتجه إلى التمثيل حيث شارك في العديد من الأفلام.