العثور على جثة غاسبارد بعد أيام من اختفائه

الخميس, 21 أيار 2020 الساعة 10:16 | رياضة, رياضات أخرى

العثور على جثة غاسبارد بعد أيام من اختفائه

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات المحلية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن العثور على جثة شاد غاسبارد النجم السابق لمنظمة المصارعة الاستعراضية WWE بعد ثلاثة أيام من البحث عنه في مياه البحر.

وكان غاسبارد البالغ 39 عاماً يسبح، الأحد الماضي، مع ابنه البالغ 10 سنوات قرب شاطئ فينيسيا بولاية كاليفورنيا الأمريكية قبل أن تبدأ التيارات البحرية بسحبهما.

وقال رجال الإنقاذ إن غاسبارد طلب منهم إنقاذ ابنه أولاً، قبل أن تلطمه موجة قوية ويختفي عن أعينهم، فيما تم إنقاذ ابنه.

وكان غاسبارد قد اعتزل المصارعة الاستعراضية الترفيهية WWE واتجه إلى التمثيل حيث شارك في العديد من الأفلام.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا