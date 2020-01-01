الحرارة منخفضة في الساحل وأعلى من معدلاتها في بقية المناطق

جهينة نيوز:

تميل درجات الحرارة للانخفاض في المناطق الساحلية بينما تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 7 إلى 10 درجات مئوية في بقية المناطق مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقّعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو صحواً بشكل عام وسديمياً في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً، فتوالي درجات الحرارة انخفاضها في المناطق الساحلية لتصبح قريبة من معدلاتها بينما تبقى الأجواء الحارة في بقية المناطق وتكون أعلى من معدلاتها بحدود 7 إلى 9 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية بين معتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة أيام…

الخميس الجمعة السبت

دمشق 37/ 22 35/ 21 28/ 18

القنيطرة 33/ 20 32/ 19 27/ 16

درعا 37/ 22 35/ 21 28/ 18

السويداء 35/ 21 33/ 20 26/ 17

حمص 37/ 19 34/ 18 25/ 15

حماة 38/ 20 35/ 19 26/ 16

الحسكة 39/ 21 37/ 20 31/ 17

اللاذقية 35/ 21 26/ 20 23/ 17

طرطوس 34/ 20 25/ 19 22/ 17

حلب 39/ 24 36/ 22 26/ 19

إدلب 37/ 22 34/ 21 25/ 18

دير الزور 43/ 25 42/ 25 37/ 21

الرقة 42/ 23 41/ 22 36/ 19