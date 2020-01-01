إخماد حرائق ألحقت أضراراً بمحمية الضمنة في السويداء

جهينة نيوز:

تمكنت فرق الإطفاء بالتعاون مع الجهات المعنية والأهالي من السيطرة على ثلاثة حرائق نشبت في محمية الضمنة الطبيعية شمال شرق مدينة السويداء، مساء أمس، وأتت على مساحات واسعة فيها والحقت أضراراً بأشجارها الحراجية.

وذكر رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة السويداء المهندس أنس أبو فخر أن 3 حرائق اندلعت في تلال صخرية طبيعية تكسوها أعشاب جافة وأشجار السنديان داخل محمية الضمنة في منطقة ذات تضاريس صعبة وشديدة الوعورة حيث لا توجد فيها طرق ويصعب الوصول إليها، مشيراً إلى أنه تم فتح طرقات باتجاه الحرائق للوصول إليها.

ولفت أبو فخر إلى أنه تمت السيطرة على الحرائق بتضافر جهود الجهات المعنية وفوج إطفاء السويداء والدفاع المدني وطواقم مديرية الزراعة والحراج ومجلس مدينة السويداء وبمؤازرة من الأهالي في المناطق المجاورة بعد جهود متواصلة لبضع ساعات.

من جهته، أشار آمر مجموعة الإطفاء في الدفاع المدني المساعد أول غزوان القاسم إلى أن المناطق التي اندلعت فيها النيران غير مخدمة بطرق ما أعاق سرعة التدخل لإخمادها حتى تمكنت الجهات المعنية من شق طرق باتجاه مواقع اندلاع النيران أمام آليات الإطفاء وصهاريج المياه في ظل هبوب رياح وارتفاع درجات الحرارة التي ساهمت في تمدد النيران وانبعاث دخان كثيف في سماء المنطقة قبل التمكن من السيطرة عليها وإخمادها.

وأشار مصدر في فوج إطفاء السويداء إلى أن النيران امتدت من المنطقة الواقعة شمال شرق حيي المقوس والخريج باتجاه الشمال الغربي وأتت على مساحات واسعة والحقت أضراراً بالأشجار الحراجية قبل أن تتم السيطرة عليها، لافتاً إلى إبقاء سيارة إطفاء بالقرب من المكان للتعامل في حال تجددها.

وأخمدت فرق الإطفاء بالتعاون مع الجهات المعنية والأهالي العديد من الحرائق خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة طالت مساحات واسعة تقدر بمئات الدونمات والبعض منها الحق أضراراً بأراض زراعية وحراجية.