أبراج الخميس 21 مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 21-5: يحمل بداخله كبرياء وتعال على الرغم من تمتع بدفء المشاعر.. داءماً ميال اإلى الخير. حديثه جميل ويعرف كيف يتعامل مع الناس ويسدي النصائح ويحب الطاعة والبيوت الجميلة ويجتهد لذلك.. شجاع ومتحمس.

قلق بشأن وضع مادي وتمر فترة إزعاج وتنتهي في النصف الثاني من السنة.. الوضع المهني جيد. للبعض تغيير مكان إقامة وعام مختلط وللبعض ترقيات إذا كان الوضع يسمح بذلك.

الحمل:

الأجواء فيها مفاجأت مع حلول للأوضاع المالية وانفراج عن طريق هدية أو استرداد دين قديم.. ويقدر الآخرون قيمتك وأجواء رقيقة في المساء.. اطمئن لسير عملياتك واستفد من هذا النهار.

الثور:

القمر في برجك هذا يعني تحقق أحلامك وتميل إلى الارتجال وتبرع في حل المشكلات والأوضاع تتحسن وتجد قدرة على تحويل العقبات.. أنت اليوم في بر الأمان.

الجوزاء:

لاتتفرد برأيك وانتبه من طيش وسرعة وأكد على أمر ولاتغامر من دون حساب.. واجعل مشروعك بعيداً عن الارتجال وانتبه لاتقلب صفحات حتى يصل القمر إلى برجك..

السرطان:

الحيوية عالية وتبرز في الأضواء وتحضر لمشورع يرى النور قريباً وتجد الناس حولك وتتحدى المعاكسات.. بالعموم يوم للعلاقات الاجتماعية وقد تقوم بخطكوة مهمة.

الأسد:

تسبب لنفسك بعض المصاعب.. حاول إيجاد الحلول واحط نفسك بالمحبين.. الطاقة تجلب الانتقادات، لذلك صحح بعض الأوضاع واثبت جدارتك ودع صورتك جميلة ولاتتمرد ولاتحتج وعلى صعيد العاطفة قد تسبب لنفسك تقلباً.. اليوم تعامل مع غرباء ولهجة غير لهجتك وقد يثير البعض عصبيتك لذلك كن هادئاً قدر المستطاع اليوم.

العذراء:

يوم جيد لتتوضح بعض الأمور واكتشاف بعض الأسرار وماتعطيه اليوم يعود عليك لاحقاً.. تطور رغم بعض المشكلات واتصالات لأماكن بعيدة ونجاح ينتظرك بسبب الثقة بالنفس ومشكلات بسبب الغيرة.. اليوم مستعد للقيام بتجربة جديدة.

الميزان:

تغييرات حول استثمارات مهنية أو عمليات مالية وتوقع على عقود أو تعالج قضايا ملحة.. شيء جديد يغمرك بالسعادة.. يوم مهم عن طريق الشراكة المالية.

العقرب:

مسؤولياتك على صعيد الشراكة اليوم، وتعبر عن آرائك وتجد التقدير لكن سوء تفاهم يجعلك غير مكترث لمشاعر الآخرين.. ابق بعيداً عن الساحة حتى تعرف شيئاً وتجد الجواب.. يوم يتعلق باستقرارك وانتبه من مشادة كلامية بينك وبين الشركاء.

القوس:

يوم صعب قليلاً تشعر أن الحظ يتخلى عنك.. مشاريعك تتحق إذا طلبت المساعدة وأنهيت العمل المهم اضبط كل خطواتك وانتبه لصحتك.

الجدي:

لقاءات وإنجازات أو خبر جيد واحتمال اتصال مهم من خلاله توسع أسواقك يعني فرصة طارئة وربح غير منتظر.. قسم يعالج أمور طارئة وقسم أمور على صعيد الأولاد.. وأخبار فيها فرصة عمل أو تغيير إقامة أو قواسم مشتركة.. فترة مناسبة للمفاوضات.

الدلو:

احتمال اليوم مضغوط على الصعيد العائلي على صعيد تصليحات ترميم أو خلاف.. فترة مناسبة للتنقل والسفر حتى تلعب دوراً اجتماعياً.. هناك أعطال تتطلب منك التحرك الواسع والجريء.

الحوت:

يوم صاخب اجتماعياً قد تكون غير راض وتتهرب من مسؤوليات بسبب ضغط العمل.. رحلة أو سفر قصير.. أرباح عن طريق جميعات أو هبة أو عمل.. حركة في البيع والشراء.