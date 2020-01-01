صحيفة تركية: ارتفاع معدلات الانتحار والبطالة في أوساط الشباب التركي

الأربعاء, 20 أيار 2020 الساعة 22:51 | اخبار الصحف, الصحف العالمية

صحيفة تركية: ارتفاع معدلات الانتحار والبطالة في أوساط الشباب التركي

جهينة نيوز:

أظهر تقرير تركي ارتفاع معدلات الانتحار والبطالة بين أوساط الشباب في البلاد خلال السنوات الست الأخيرة.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن النائب عن حزب الشعب الجمهوري تكين بينجول قوله في تقرير حول الصعوبات التي يواجهها الشباب التركي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد “خلال الفترة بين عامي 2003 و2018 انتحر 1274 شاباً تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاماً بسبب صعوبات المعيشة”.

وأشار إلى أن معدلات البطالة ارتفعت خلال السنوات الست الأخيرة بنحو 7 بالمئة وفي أوساط الخريجين الجامعيين بنحو 10 بالمئة ما جعل واحداً من كل أربعة شباب يعاني من البطالة.


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