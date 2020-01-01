منظمة الصحة: تسجيل أكبر ارتفاع يومي بالإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة

جهينة نيوز:

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تسجيل 106 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم خلال الساعات الـ 24 الماضية في أكبر ارتفاع يومي منذ بدء الجائحة.

وأعربت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي “ما زال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء.. نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة”.

وشهدت حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية ارتفاعا مقارنة مع اليوم السابق لكنها لا تزال تحت عتبة 100 وفاة يوميا لليوم الرابع على التوالي حيث أعلنت وزارة الصحة عن رصد 95 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس مقابل 93 وفاة أمس ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا في البلاد إلى 27888 حالة وفاة.

وسجلت الوزارة 416 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 295 إصابة أمس ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 232555.

وفي بريطانيا قال وزير الثقافة أوليفير دودين إن حصيلة المتوفين بالفيروس ارتفعت خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 363 ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 35704.

ويمثل هذا الرقم تراجعا لحصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس مقارنة مع الإحصائيات السابقة في بريطانيا التي تعتبر الدولة الثانية عالميا من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بعد الولايات المتحدة والخامسة من حيث الإصابات.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية تسجيل 161 وفاة جديدة مقابل 162 في الإحصائية المنشورة أمس.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية في إحصائية جديدة نشرتها اليوم إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 161 حالة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 32330 ويشير هذا الرقم إلى استقرار نسبي لحصيلة الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا في البلاد مقارنة مع الإحصائية السابقة.