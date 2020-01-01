نيبينزيا يجدد الدعوة إلى رفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية

جهينة نيوز:

جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الدعوة إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري مؤكدا أنها تسببت بمعاناة السوريين في حياتهم اليومية كما أنها تعرقل مكافحة وباء كورونا.

وانتقد نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو أمس حول الوضع في سورية عدم تطرق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول عمليات المساعدة الإنسانية العابرة للحدود إلى المشكلات الناجمة عن الإجراءات القسرية المفروضة على سورية والاكتفاء فقط بالاشارة إلى “مشكلات اقتصادية” دون الحديث عن آثار هذه الإجراءات.

وأكد نيبينزيا أن أي عمليات إنسانية في سورية يجب أن تتم بالتعاون والتنسيق مع حكومتها معيدا إلى الأذهان أن روسيا طالبت على مدى سنوات بتحديد قائمة من الشركاء في عملية المساعدة الإنسانية بعلم الحكومة السورية لكن ذلك لم يحدث مشيرا إلى أن إرهابيي جبهة النصرة يعرقلون وصول أي مساعدات إنسانية إلى شمال غرب البلاد لأنهم يريدون الاستيلاء عليها وسرقتها.

ودعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى “التوقف عن الخيارات السياسية الفردية التي لا تمت للمبادئ الإنسانية بصلة” مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إعادة جميع المناطق إلى سلطة الدولة السورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.