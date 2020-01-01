وزارة الصحة في سورية : نواجه صعوبة في تأمين كيتات تحليل كورونا بسبب الإجراءات القسرية

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل أي اصابة محلية بفيروس كورونا منذ عشرين يوماً حيث اقتصرت الإصابات المسجلة خلال هذه الفترة بين السوريين القادمين من الخارج.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تلاه اليوم معاون مدير الأمراض السارية والمزمنة الدكتور عاطف الطويل أن عدد الذين خرجوا من مراكز الحجر الصحي بلغ 1156 من أصل 2270 شخصا وصلوا خلال الفترة الماضية إلى البلاد عبر الخطوط الجوية السورية.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن الفرق الطبية في مراكز الحجر الصحي أجرت للقادمين من خارج سورية نحو 1500 مسحة أنفية تظهر نتائجها تباعاً وحسب توافر الكيتات الخاصة بالتشخيص المخبري للفيروس مشيرة الى انها تواجه صعوبة في تأمينها نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وشح الإمدادات التي تصل من منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الوزارة الى انها تعمل على تأمين خدمات طبية للمقيمين في مراكز الحجر من خلال فرق طبية متواجدة على مدار الساعة تتضمن فحص حرارة ثلاث مرات يومياً ومراقبة الحالات المرضية والمرضى المزمنين وتأمين الأدوية لهم أو إحالتهم للمشفى في حال تطلب الأمر إضافة لمسحات أنفية لزوم التشخيص المخبري لافتة إلى أن باقي الجهات الحكومية تقوم بتقديم خدمات الإقامة والطعام ومواد العناية الشخصية للمقيمين في هذه المراكز إضافة لأعمال التنظيف ورش المبيدات الحشرية.

ومع الافتتاح التدريجي للفعاليات الاقتصادية والخدمية ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة عدم التهاون بتعليمات التباعد المكاني وقواعد النظافة والسعال والعطاس وعدم خروج المسنين والمرضى المزمنين من المنزل وعدم تواجدهم في الأماكن المزدحمة إلا للضرورة.

ومع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد دعت الوزارة المواطنين الى تجنب التجمعات والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين وخاصة الأشخاص الذين يشعرون بأعراض تنفسية وتجنب العناق والاكتفاء بالتلويح والإيماء للتحية والتواصل مع العائلة والأصدقاء عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي والابتعاد عن تناول الأطعمة المكشوفة والمشكوك في سلامتها.

يشار إلى أن عدد الحالات المسجلة بكورونا في سورية بلغ حتى الآن 58 إصابة شفيت منها 36 حالة وتوفيت 3 حالات لتكون الحالات النشطة أي قيد العلاج 19 حالة منها 14 إصابة من القادمين من الخارج.