توزيع اللصاقات المتضمنة التعرفة الجديدة لسيارات الأجرة (التكسي) بدمشق

جهينة نيوز:

بدأت محافظة دمشق اليوم توزيع اللصاقات المتضمنة التعرفة الجديدة لسيارات الأجرة العمومي (التكسي) بعد أن تم تعديلها بداية الشهر الجاري.

وقامت مديرية هندسة المرور والنقل في المحافظة بطباعة هذه اللصاقات وتوزيعها على سائقي سيارات (التكسي) لوضعها على الزجاج الأمامي بحسب مدير المديرية المهندس ياسر بستوني مبيناً أن اللصاقات توزع على السائقين في فرع المرور بدمشق وبمرائب “المواصلات” في شارع الحمراء و”ساحة عرنوس” في شارع باكستان و”الفردوس” مقابل فندق الشام و”الصوفانية” بباب توما و”النصر” بجانب مركز هاتف النصر بالحجاز مقابل مبلغ 200 ليرة سورية فقط.

وتوضح اللصاقة المبلغ الواجب دفعه من قبل الراكب إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي بحيث يضاف مبلغ مئة ليرة إلى شريحة العداد من 31 ليرة سورية إلى 150 ليرة ومن 150 إلى 300 ليرة تتم إضافة 200 ليرة ومن 300 ليرة إلى 450 ليرة يضاف 300 ليرة ومن 450 إلى 600 ليرة يضاف 400 ليرة ومن 600 ليرة وأكثر يضاف مبلغ 500 ليرة.

وبين بستوني أن ورشة تعديل العدادات بنهر عيشة التابعة للسورية للشبكات تقوم يومياً بتعديل العدادات على التعرفة الجديدة وتوزع لصاقة تبين أن العداد تم تعديله مؤكداً أن التعرفة الجديدة منصفة لأصحاب السيارات والركاب داعياً جميع المواطنين إلى تقديم شكوى بحق كل سائق لا يتقيد بالتعرفة المحددة أو يطالب بزيادة على المبلغ الواجب دفعه.