إجلاء 10 آلاف شخص جراء انهيار سدين في ولاية ميتشيغان الأمريكية

جهينة نيوز:

أجلت السلطات في ولاية ميتشيغان الأمريكية نحو 10 آلاف من السكان بعد انهيار سدين نتيجة هطول أمطار غزيرة في الأيام الماضية.

ونقل موقع (سي ان ان) الأميركي عن السلطات قولها إن أجزاء من بلدة ميدلاند التي تبعد عن مدينة ديترويت بمسافة 209 كيلومترات قد تكون غمرت بالمياه بعمق 9 أقدام.

وأعلنت حاكمة الولاية غريتشن ويتمر حالة الطوارئ في مقاطعة ميدلاند الواقعة وسط ولاية ميتشيغان بعد انهيار السدين أمس قائلة إن بلدة ميدلاند التي يزيد عدد سكانها على 40 ألف نسمة قد تشهد “مستويات فيضان تاريخية”.

وأضافت ويتمر إنه لم يسبق أن شهدنا شيئا مماثلا في المقاطعة ومن الصعب تصور اضطرار الناس مع حادث كهذا في خضم جائحة عالمية.

وكانت السلطات وجهت السكان بضرورة ترك مساكنهم مرتين في الساعات الـ 24 الماضية جراء ارتفاع مناسيب المياه ونصحتهم بارتداء الكمامات والتقيد بشروط التباعد لمنع انتشار فيروس كورونا وشملت قرارات الإجلاء أجزاء من ميدلاند وإيدنفيل وسانفورد.

وكانت حكومة الولاية قد قيمت سد إيدينفيل الذي شيد في عام 1924 بأنه غير صالح أما سد سانفورد الذي شيد في عام 1925 فقد قيم على أساس أنه متوسط حسب ما أوردت وكالة أسوشييتيد برس التي أضافت ان السدين كانا سيباعان.