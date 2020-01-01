دعوات أممية لحل سياسي فلسطيني-صهيوني

جهينة نيوز:

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ملادينوف"، سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن تهديداتها بضم أجزاء من الضفة الغربية.

كما دعا ملادينوف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، القادة الفلسطينيين للعودة إلى المحادثات مع كافة أعضاء اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، في إشارة إلى الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال المنسق: (أدعو زملائي في اللجنة الرباعية إلى العمل مع الأمم المتحدة والتوصل سريعا لاقتراح يسمح للجنة بلعب دورها كوسيط، والعمل بصورة مشتركة مع دول المنطقة للتقدم في تحقيق السلام).

وتأتي دعوة المنسق الأممي بعد كشف كبار المسؤولين الإسرائيليين عن خطط لضم غير شرعي لأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة لصالح سكان المستوطنات، بما يتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية بهذا الشأن، وبعد يوم من إعلان الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، أن فلسطين في حل من كل الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية على خلفية خطط الضم.