أول جهة تبدأ بحجز أموال "رامي مخلوف"

جهينة نيوز:

أعلن سوق دمشق للأوراق المالية الحجز على أموال رجل الأعمال "رامي مخلوف" في 12 بنك ضمن سورية، ليكون بذلك أولى الجهات المنفذة لقرار الحجز الاحتياطي على أموال مخلوف، الذي صدر يوم أمس.

وأوضح سوق دمشق في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، أن مركز المقاصة والحفظ المركزي قام اليوم بتثبيت إشارة الحجز الإحتياطي على كامل الأسهم المودعة لدى المركز بموجب قرار الحجز الاحتياطي رقم 1236، و الصادر عن وزارة المالية يوم أمس، وذلك على كامل الأسهم المودعة لدى المركز والعائدة لرامي محمد مخلوف، وهي موزعة وفق الآتي:

- 76,870 ستة وسبعون ألفا وثمانمائة وسبعون سهم من أسهم بنك عودة - سورية.

- 57,285 سبعة وخمسون ألف ومئتان وخمسة وثمانون سهم من أسهم البنك العربي-سورية.

- 3,056,935 ثلاثة ملايين وستة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثون سهم من أسهم بنك بيبلوس.

- 1,500,000 مليون وخمسمائة ألف سهم من أسهم بنك الأردن-سورية.

- 14,858 أربعة عشر ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون سهم من أسهم بنك سورية والمهجر.

- 995,475 تسعمائة وخمسة وتسعون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون سهم من أسهم فرنسيتك-سورية.

- 1,050 ألف وخمسون سهم من أسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل.

- 2,102,595 مليونان ومائة واثنان ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعون سهم من أسهم بنك قطر الوطني-سورية.

- 4,993,333 أربعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمئة وثلاثة وثلاتون سهما من أسهم بنك سورية والخليج.

- 436,040 أربعمائة وستة وثلاثون ألفا وأربعون مهمة من أسهم بنك الشرق.

- 1,344,016 مليون وثلاثمئة وأربعة وأربعون ألفا وستة عشر سهما من أسهم بنك سورية الدولي الإسلامي.

- 641,075 ستمائة وواحد وأربعون ألفا وخمسة وسبعون سهم من أسهم بنك الشام.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت يوم أمس الثلاثاء، قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف، على خلفية تهربه من دفع المستحقات المالية لخزينة الدولة الخاصة بشركة "سيرياتيل" للاتصالات التي يملكها، حيث تبلغ قيمة المستحقات حوالي 235 مليار ليرة سورية.