"نصرالله": المطبعون أخفوا موقفهم، والليوم كشفوا حقيقتهم

جهينة نيوز:

قال الأمين العام لحزب الله السيد "حسن نصرالله"، إن مشهد المطبعين مع كيان العدو ليس الصورة الحقيقية لهذه الأمة بل لهؤلاء الذين كانوا يخفون موقفهم واليوم كشفوا حقيقتهم، مُشيراً إلى أن المشهد الحقيقي يعبّر عنه مسؤولو الصهاينة الخائبون أمام هزيمة حلفائهم في أكثر من جبهة في المنطقة.

وأضاف نصرالله خلال كلمته التي ألقاها اليوم بمناسبة يوم القدس، أن هذا اليوم يعبّر عن التزام إيران الثابت بقضية فلسطين والجهاد من أجلها وعدم التخلي عنها، مُضيفاً: (ل الفتن والمؤمرات لتفتيتنا فشلت والتلاقي بيننا يؤكد أن محاولات عزل فلسطين فشلت أيضاً)، مؤكداً على الالتزام القاطع بالقضيّة الفلسطينيّة، والمضي في الطريق إلى جانب الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة.

وتطرق نصرالله للحديث عن الشهيد "قاسم سليماني" الذي وصفه بـ(شهيد القدس)، حيث قال: (نفتقد هذا العام "شهيد القدس" الحاج قاسم سليماني الذي كان ركناً كبيراً من أركان المقاومة في المنطقة، نحن سنكمل دربه ونعاهده بتحقيق أمانيه وسنمضي في هذا الطريق ونحضر في الجبهات كما علمنا هو).