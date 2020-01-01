لليوم الثالث على التوالي..حرائق بالجملة في مدينة اللاذقية وفوج الإطفاء على أتم الجاهزية

جهينة نيوز:

تصدّى رجال الإطفاء في محافظة اللاذققية للتسعة حرائق حتى اللحظة، ومعظمها كانت حرائق بالأعشاب والقمامة التي اندلعت بجانب فرن دمسرخو مرتين وفي مكب القمامة بمنطقة البصة وفي منطقة فديو وبالحديقة الملاصقة لمبنى المحافظة بحي المرتقلا، إضافة الى حريق بمشروع الاوقاف مقابل مقهى روسو.

هذا ووتعامل فوج الإطفاء ظهر اليوم مع حريق شب بكامل سيارة فان نوع فوكس فاكن قديمة، كما اشتعلت النيران بمولدة كهربائية على شرفة منزل بالطابق الرابع في حي مشروع الصليبة ، ونجح رجال الاطفاء بالوصول والإخماد وقطع النيران قبل وصولها لغالونات البنزين، لتتضرر الشرفة والسقف المستعار لها، كما اشتعلت النيران بمولدة كهربائية كبيرة الحجم بمنطقة سوق الصفن على سطح مطعم البيك، فقام رجال الإطفاء بعملية التبريد بعد ان أخمد النار صاحب المولدة بجهاز co2.

ويعود السبب في اندلاع الحقرائق بشكل واسع، إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، حيث توقع خبراء الطقس استمرار هذا الررتفاع حتى منتصف الأأسبووع المقبل.