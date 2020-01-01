بيان وزارة الصحة حول مستجدات الاستجابة لفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة أنها تراقب الوضع الوبائي على المستوى الوطني في ظل عدم تسجيل أي إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد منذ 20 يوماً، واقتصار الإصابات المسجلة خلال هذه الفترة بين السوريين القادمين من الخارج، مُشيرةً إلى أن حصيلة الجائحة في سورية حتى الآن 58 إصابة شفيت منها 36 حالة، وتوفيت 3حالات لتكون الحالات النشطة أي قيد العلاج 19 حالة منها 14 إصابة بين القادمين من الخارج.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء أنه بلغ عدد المتخرجين من مراكز الحجر الصحي 1156 من أصل 2270 شخصاً وصلوا خلال الفترة الماضية إلى البلاد عبر الخطوط الجوية السورية، حيث تعمل الوزارة على تأمين خدمات طبية للمقيمين في مراكز الحجر من خلال فرق طبية متواجدة على مدار الساعة تتضمن فحص حرارة ثلاث مرات يومياً ومراقبة الحالات المرضية والمرضى المزمنين وتأمين الأدوية لهم أو إحالتهم للمشفى في حال تطلب الأمر إضافة لمسحات أنفية لزوم التشخيص المخبري، كما أجرت الفرق الطبية في مراكز الحجر نحو 1500 مسحة أنفية للقادمين تظهر نتائجها تباعاً وحسب توفر الكيتات الخاصة بالتشخيص المخبري للفيروس والتي تواجه الوزارة صعوبة في تأمينها نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وشح الإمدادات التي تصل من منظمة الصحة العالمية.

وناششدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة عدم التهاون بتعليمات التباعد المكاني وقواعد النظافة والسعال والعطاس وعدم خروج المسنين والمرضى المزمنين من المنزل وتواجدهم في الأماكن المزدحمة إلا للضرورة، في ظل الافتتاح التدريجي للفعاليات الاقتصادية والخدمية، داعيةً لتجنب التجمعات والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، خاصة الأشخاص الذين يشعرون بأعراض تنفسية وتجنب العناق والاكتفاء بالتلويح والإيماء للتحية والتواصل مع العائلة والأصدقاء عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي والابتعاد عن تناول الأطعمة المكشوفة والمشكوك في سلامتها.

هذا وتقوم باقي الجهات الحكومية بتقديم خدمات الإقامة والطعام ومواد العناية الشخصية للمقيمين في هذه المراكز إضافة لأعمال التنظيف ورش المبيدات الحشرية.